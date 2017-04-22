وصول وسفر 3267 معتمرًا بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبّارة مسرة وعلى متنها 581 راكبًا و13 شاحنة و16 سيارة، والسفينة غزالة وعلى متنها 12 راكبًا و54 شاحنة، كما تغادر العبارة محبة وعلى متنها 987 معتمرًا متجهة إلى ميناء ينبع السعودي، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 ركاب و101 شاحنة .

بينما شهد الميناء، أمس الجمعة، استقبال العبّارة القاهرة وعلى متنها 308 ركاب و5 شاحنات، و28 سيارة، والعبارة محبة وعلى متنها 998 معتمرًا قادمة من ميناء ينبع السعودي، والسفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 115 راكبًا، و82 شاحنة، و1 سيارة، فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 436 راكبًا و12 سيارة و13 شاحنة، والعبارة عمان وعلى متنها 872 معتمرًا متجهة إلى ميناء ينبع السعودي .

ويشهد ميناء نويبع، اليوم، استقبال العبارة إيلة وعلى متنها 512 راكبًا، منهم 181 معتمرًا، و4 باصات عُمرة و1 براد و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 11 براد و2 تريلا، كما تغادر العبارة إيلة وعلى متنها 180 راكبًا، منهم 46 معتمرًا، و1 باص عمرة و6 تريلات و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 34 براد و8 تريلات و90 طرد سمك.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة إيلة وعلى متنها 289 راكبًا، منهم 49 معتمرًا و1 باص عمرة و1 براد و2 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 9 براد و6 تريلات، وغادرت العبارة إيلة وعلى متنها 384 راكبًا منهم 134 معتمرًا، و3 باصات عمرة و6 تريلات و1 براد، والسفينة بريدج وعلى متنها 29 براد و20 تريلا و160 طرد سمك