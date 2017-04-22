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مقتل حارس عقار أثناء تجربته سلاحًا ناريًا في الفيوم

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مقتل حارس عقار أثناء تجربته سلاحًا ناريًا في الفيوم مقتل حارس عقار أثناء تجربته سلاحًا ناريًا في الفيوم

مصراوي Masrawy

جثة قتيل أثناء تجربة سلاح نارى

الفيوم - حسين فتحى:

لقي حارس عقار بالفيوم مصرعه، أثناء تجربة سلاح ناري، تمهيدًا لشرائه.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطار من مستشفى الفيوم العام، بوصول محمد صلاح، 35 سنة، حارس عقار، مقيم بعزبة أبو خلف التابعة لمركز الفيوم، جثة هامدة.

تبين من التحريات أن المجني عليه كان يعتزم شراء فرد خرطوش من عبدالله مصطفى قطب، 19 عاما، ميكانيكي، مقيم بشارع الشيخ سليمان بدائرة قسم ثان الفيوم، وأثناء تجربة السلاح، خرجت منة طلقة استقرت في صدره.

تم القبض على المتهم بائع السلاح، وأحالته الأجهزة الأمنية لنيابة قسم الفيوم، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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