ضبط ١٢ قطعة سلاح و٦ قضايا مخدرات في حملة أمنية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، ١٢ قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، و٦ قضايا مخدرات، في حملة أمنية شنّتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.

وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد ضبط ١٢ قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة ١٢ متهمًا و٨ طلقات نارية.

كما جرى ضبط ٦ قضايا مخدرات، تتضمن ١٨٠ جرام هيروين، و٥٦ قرصًا مخدرًا، و٢٧٠ كيلو بانجو .