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بالصور.. أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (1)أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (1)

أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (2)أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (2)

أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (3)أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (3)

أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (4)أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية (4)

المنيا ــ ريمون الراوي :

زار الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، اليوم، المصابين في تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أثناء صلوات قداس أحد السعف، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

بدأ أسقف مغاغة، بزيارة ضباط وجنود الشرطة المصابين في مستشفى الشرطة بالإسكندرية، ثم المصابين بمستشفى القوات المسلحة، وبعدها مستشفى مارمرقس التابعة لكنيسة القديسين بالإسكندرية.

كما زار أسقف مغاغة، المصابين بتفجير كنيسة طنطا، بمستشفيات الجلاء العسكري في القاهرة، وبمستشفى المعادي العسكري، وكذلك بمستشفى المنيرة.

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