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النقض تؤيد حبس 11 من الوايت نايتس عامًا بتهمه الشروع في قتل مرتضى منصور

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النقض تؤيد حبس 11 من الوايت نايتس عامًا بتهمه الشروع في قتل مرتضى منصور النقض تؤيد حبس 11 من الوايت نايتس عامًا بتهمه الشروع في قتل مرتضى منصور

مصراوي Masrawy

حبس 11 من الوايت نايتس عامًا

كتب- طارق سمير:
قررت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم السبت، رفض طعن 11 من الوايت نايتس على حبسهم سنة، بتهمة الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بالحبس عامًا.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بالحبس عامًا على أعضاء رابطة الوايت نايتس بتاريخ 15 نوفمبر 2016 لاتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك.

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مصراوي Masrawy

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