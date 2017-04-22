الأمن يداهم مقر قناة "مصر البلد" بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوة من قسم أول أكتوبر، مقر قناة "مصر البلد" بالحي الأول.

وتمكنت الشرطة من ضبط مُعد برامج بالقناة يدعى "محمود.ر"، 31 عاما، وبحوزته 3 وحدات معالجة، 4 هارد ديسك، وحدة مونتاج، جهاز روتر، ميكروفون؛ لاتهامه باستخدام تلك الأجهزة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.