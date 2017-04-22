صاحب محل يعتدي بالضرب على موظف وطبيب بسبب "دبوس"

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بيان: تغيير أرقام حسابات عملاء البنك الأهلي بعد تحديث البرمجيات
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مصدر: إيناسيو غاضب من قرار مرتضى منصور
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