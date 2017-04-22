صاحب محل يعتدي بالضرب على موظف وطبيب بسبب "دبوس"

مصراوي Masrawy

هو و هى بالصور- رئيس كوريا الشمالية يسمح لشعبه بـ 15 قصة شعر فقط

فنون بالصور.. محمد سعد والسقا ورزق في جنازة والدة المخرجين شريف وعمرو عرفة

أخبار البنك العقاري: تكلفة أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام قد تتضاعف بعد التعويم

أخبار بيان: تغيير أرقام حسابات عملاء البنك الأهلي بعد تحديث البرمجيات

أخبار دراسة: خفض ساعات العمل لـ6 ساعات يوميا يوفر أموالا للشركات على المدى البعيد