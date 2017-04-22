ضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطلين في الأميرية

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت ١.٢٥٠ كيلو جرام.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، مفادها أن "أحمد.ع"، 26 سنة، عاطل، و"شادي.م"، 29 سنة، عاطل، مقيمان بدائرة القسم" يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لتجارتهما الغير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم وضع عدة أكمنة أمنية بأماكن ترددهما حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ن ص هـ 659 ماركة هيونداي فيرنا ملك وقيادة الأول بشارع الكابلات دائرة القسم، وضُبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.250 كيلو جرام ومبلغ مالي ٢٢٠ جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.