ارتفاع ملحوظ في عدد طلعات مقاتلات الناتو الطارئة في أوروبا

بروكسل/رامشتاين (د ب أ)

ارتفع عدد الطلعات الطارئة التي قامت بها مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا على نحو ملحوظ خلال عام 2016.

وقال متحدث باسم القاعدة الجوية في منطقة رامشتاين الألمانية التي تخدم حلف الناتو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم تنفيذ نحو 780 طلعة طارئة من قواعد عسكرية أوروبية العام الماضي للتحقق من هوية طائرات روسية ومراقبتها.

وأوضح المتحدث أن عدد تلك الطلعات زاد العام الماضي بواقع الضعف تقريبا مقارنة بعام 2015 الذي بلغ عددها فيه 410 طلعات.

تجدر الإشارة إلى أن الطلعات الطارئة تتطلب من الطيارين الانطلاق بمقاتلاتهم في غضون دقائق قليلة للتحقق بصريا مما إذا كانت هناك خطورة من طائرة مشتبه بها. ومن الممكن إجبار هذه الطائرة على الهبوط في حالة الضرورة.

وبحسب البيانات، فإن الطلعات الطارئة، التي لا تستهدف طائرات روسية، نادرة الحدوث في أوروبا، حيث شكلت تلك الطلعات العام الماضي 90 طلعة تقريبا من إجمالي 870 طلعة، وكانت تتعلق باعتراض طائرات عسكرية من دول أخرى أو طائرات شحن وركاب تعذر التعرف على هويتها.