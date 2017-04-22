شهامة شاب.. كاد يفقد حياته دفاعا عن فتاة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تعدى عاملان بمطواة على عاطل بأكتوبر؛ بسبب معاتبته لهما على معاكسة فتاة أثناء سيرها بالحي الثاني.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير امن الجيزة، إخطارا من مستشفى 6 اكتوبر المركزي بوصول، عمر عبد الله فرج، 19 عاما، عاطل، مصابا بجرحين طعنيين بالفخذ الأيمن، وآخر قطعي بالفخذ، وجرح بفروة الرأس، ولا يمكن استجوابه.

وانتقل العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات العيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، نشوب مشاجرة بين المصاب و"محمد.ص"، 21 عاما، و"مصطفى.م"، 18 عاما، عاملين، إثر حدوث مشادة كلامية بسبب قيام المصاب بمعاتبة المتهم الأول لمعاكسته إحدى الفتيات أثناء سيرها بالحي الثاني، وتدخل صديقه لمناصرته، وتعدى على المصاب بمطواة محدثا إصابته.

وتمكن الرائد مجدي موسى، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.