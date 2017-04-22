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برلماني يطالب باستغلال زيارة بابا الفاتيكان في الترويج للسياحة المصرية عالميًا

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برلماني يطالب باستغلال زيارة بابا الفاتيكان في الترويج للسياحة المصرية عالميًا برلماني يطالب باستغلال زيارة بابا الفاتيكان في الترويج للسياحة المصرية عالميًا

مصراوي Masrawy

النائب محمد المسعود،

كتب- أحمد علي:

‏طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط واضحة لاستغلال زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة لصالح الترويج للسياحة المصرية.

وأكد المسعود، في بيان له السبت، أن وزارة السياحة فشلت في استغلال العديد من الفرص السابقة التاريخية سواء في زيارات كبار السياسيين وكبار نجوم الكرة والفن من مختلف دول العالم لمصر إضافة إلى التقارير والبرامج الإعلامية العالمية التى روجت السياحة المصرية وكانت تكتفى بإصدار بيانات إعلامية تخاطب بها الشعب المصرى بعيدا عن الترويج العالمي.

وقال عضو مجلس النواب، إنه يجب على خاصة وزارات السياحة والآثار والثقافة والأوقاف أن تستغل زيارة بابا الفاتيكان الذى أصر على تأكيد موعد زيارته للقاهرة يومى 28 و 29 من شهر أبريل الجاري، مطالبا من الحكومة ان تستغل هذه الفرصة أفضل استغلال لصالح الترويج لقطاع السياحة المصرية الذى عانى كثيرا من المشكلات والأزمات على مدى أكثر من 6 سنوات.

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مصراوي Masrawy

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