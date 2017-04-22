القوات المسلحة تفتح المزارات العسكرية بالمجان احتفالًا بعيد تحرير سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجاناً في الفترة من 23 إلى 27 أبريل، وذلك بكل من بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العلمين العسكرى، ومتحف بورسعيد الحربى.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الخامسة والثلاثون لتحرير سيناء، وحرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.