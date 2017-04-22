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مقتل مواطن مصري بالسعودية.. والقنصلية المصرية في جدة تؤكد متابعة الحادث

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مقتل مواطن مصري بالسعودية.. والقنصلية المصرية في جدة تؤكد متابعة الحادث مقتل مواطن مصري بالسعودية.. والقنصلية المصرية في جدة تؤكد متابعة الحادث

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

قال حازم رمضان، قنصل عام في جدة، السبت، إن القنصلية العامة تتابع حادث مقتل المواطن المصري أحمد الهادي عبده سليمان، الذي توفي الخميس الماضي في محافظة خميس مشيط التابعة لإمارة عسير جنوبي المملكة العربية ؛ نتيجة تعرضه إلى طعنه قاتلة من أحد المقيمين وهو يمني الجنسية على إثر خلاف في الطريق بين المواطن والجاني.

وأوضح القنصل العام- في بيان للخارجية - أنه أوفد مندوب القنصلية العامة المتواجد بشكل دائم في إمارة عسير إلى مقر شرطة الجنوبية بمحافظة خميس مشيط فور حدوث واقعة القتل لحضور ومتابعة التحقيقات.

وأضاف قنصل عام مصر في جدة: "إن الشرطة السعودية ألقت القبض على الجاني، وتم التحقيق معه من جانب الادعاء العام، واعترف بقيامه بالاعتداء بالطعن على المواطن المصري، فضلا عن قيام مندوب القنصلية العامة بمقابلة أقارب المتوفي المتواجدين في المملكة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان فور انتهاء العرض على الطب الشرعي لاستكمال إجراءات القضية".

وأكد القنصل العام العزم على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق المواطن المصري وأسرته، مشيدا بالتحرك السريع من جانب أجهزة الأمن السعودية في التعامل مع الحادث، والقبض على الجاني، فضلا عن تعاونها الكامل مع

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.​

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