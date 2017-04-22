سيدة عن مقتل زوجها بالعمرانية: "أخويا قتلوا قدام عيني"

كتب - محمد شعبان:

استمع ضباط مباحث الجيزة، لأقوال ربة منزل حول واقعة مقتل زوجها على يد شقيقها بمنطقة العمرانية.

وقالت "ريهام.أ"، 40 عاما، إنه أثناء محاولتها وزوجها هاني مهدي، 45 عاما، سائق، باصطحاب "مؤمن.ع"، شقيقها من الأم، إلى أحدى مصحات علاج الإدمان، قاومهما.

وأمام العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أضافت الزوجة أن شقيقها تعدى على زوجها بمطواة محدثا إصابته بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى "قتل جوزي قدامي".

وتمكن الرائد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم العمرانية، من ضبط المتهم وأدة الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.