النمش الزائف أحدث صيحات التجميل

(د ب أ) -

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن النمش الزائف "Fake Freckles" يمثل أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن النمش الزائف هو تزيين البشرة بنقاط تحاكي النمش، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق للحصول على مظهر النمش الجذاب، أبرزها التاتو؛ حيث يتم وشم نقاط النمش في الوجه. وبحسب طبيعة الوجه، يمكن أن يستمر الوشم بين 6 شهور وعدة سنوات.

وكبديل أكثر سهولة يمكن اللجوء إلى تاتو النمش اللاصق؛ حيث يتم وضع اللاصقة ذات مظهر النمش على الوجه. ويمتد تأثير هذه اللاصقة حتى يومين تقريبا.

وكبديل آخر، يمكن استعمال قلم النمش "Freckle Pencil"؛ حيث يتم بواسطته رسم نقاط النمش لتزيين الوجه. وتتمثل ميزة هذا القلم في قابلية غسل النمش الزائف.