بالصور.. حنان مطاوع بالأبيض في مهرجان الزفاف برفقة زوجها

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- محود عبد الناصر:

أقيم أمس مهرجان cairo wedding festival الخاص بكل ما يلزم الزفاف والعروس، والموضة والجمال، وذلك في أب تاون كايرو بالمقطم.

شاركت الفنانة حنان مطاوع في حضور مهرجان الزفاف، حيث اختارت الأبيض ليكون عنوانها بالحفل، بارتداء "بلوزة" شيفون أبيض، مع "جيب" من ذات اللون بطباعات وردية من الأسفل، وجاء "اللوك" من توقيع مصممة الأزياء مي ناصر، واختارت حنان الشعر المرفوع البسيط، ليتماشى مع باقي إطلالتها، من توقيع مصفف الشعر هيثم دهب.

حرص المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع على مشاركتها المهرجان، خاصًة أنه تم تكريمها كملكة للأناقة في الحفل، ورافقها طوال المهرجان، وتشاركا الصور معًا.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم رشا مهدي، هند رضا، مصمم الازياء سوشا.

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