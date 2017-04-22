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الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن المختطفين القطريين في العراق

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الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن المختطفين القطريين في العراق الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن المختطفين القطريين في العراق

مصراوي Masrawy

جامعة الدول العربية

القاهرة - (أ ش أ):
رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإفراج عن المختطفين القطريين في العراق، مهنئا دولة قطر على عودة مواطنيها الذين كانوا مختطفين في العراق منذ ما يزيد على العام.

وأعرب المتحدث الرسمي عن ارتياح الجامعة لإغلاق هذا الملف الذي كان يشكل مصدر توتر بين دولتين شقيقتين.

وقال المتحدث الرسمي من جهة أخرى" إن خطر الإرهاب يشكل تهديدا وتحديا مشتركا لدول المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود كافة، والتعاون من أجل القضاء عليه واقتلاع جذور هذه الآفة التي تهدد مجتماعاتنا ودولنا".

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