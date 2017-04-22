مقتل 6 حوثيين في هجوم بمحافظة الجوف اليمنية

صنعاء ( د ب أ)

قتل ستة من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بينهم قيادي ميداني، اليوم السبت، إثر هجوم شنته القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني في محافظة الجوف طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية لهادي شنت هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين في مديرية المتون بالمحافظة، تمكنت فيها من السيطرة على عدة مواقع كانت تحت قبضة مسلحي الحوثي.

وأضاف أن ستة من الحوثيين بينهم قيادي ميداني قتلوا في الهجوم، مشيرا إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين الطرفين.

وتقول القوات الموالية لهادي إنها باتت تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من الجوف التي تبلغ مساحتها قرابة 40 ألف كيلومتر مربع، والتي لها حدود مع محافظة صعدة ( معقل الحوثيين الرئيسي) ومحافظة مأرب النفطية.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين حربا عنيفة خلفت قتلى وجرحى ونازحين، فضلا عن تسببها بأوضاع إنسانية صعبة.