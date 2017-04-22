التحفظ على 6 أطنان دقيق مجهولة المصدر بحوزة تاجر في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت مباحث التموين بالمنيا، اليوم السبت، 6 أطنان دقيق بمخزن تاجر، غير مصحوبة بأية مسندات تدل على مصدرها أو صلاحيتها.

تقرر إخضاع المضبوطات بعد التأكد من صلاحيتها، لقرار النائب العام بالتصرف فيها بالبيع بالسعر الرسمي، وإيداع ثمنها بالمحكمة.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى، إخطارًا من العقيد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، بضبط 6 أطنان دقيق بمخزن سلع بدون ترخيص، ملك "منصور.ع"، 40 سنة، وتبين أن الكمية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

جرى سحب عينات من المضبوطات للتأكد من صلاحيتها قبل بيعها بالسعر الرسمي، وتوريد ثمنها للمحكمة لحين انتهاء التحقيقات، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 5178 لسنة 2017 إداري مركز المنيا.