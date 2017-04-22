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لحين مقابلة وزير العدل غدًا.. تأجيل الوقفة الاحتجاجية لمحامي القليوبية

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لحين مقابلة وزير العدل غدًا.. تأجيل الوقفة الاحتجاجية لمحامي القليوبية لحين مقابلة وزير العدل غدًا.. تأجيل الوقفة الاحتجاجية لمحامي القليوبية

مصراوي Masrawy

نقابة المحامين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقدت، النقابة الفرعية، للمحامين بشمال القليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا برئاسة مجدي المهدي، نقيب المحامين، امتدادًا للجمعية العمومية الطارئة التي عُقدت السبت والخميس الماضيين، للتأكيد على قرار مقاطعة مجمع المحاكم الجديد، والغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر لها اليوم السبت، لحين لقاء وزير العدل غدًا، لإبلاغه احتجاج المحامين على تخصيص قاعدة واحدة لهم بمجمع المحاكم الجديد ببنها.

وقال "المهدي"، في تصريحات صحفية له، اليوم "إنه من غير المعقول ولا المقبول أن تُخصّص حجرة واحدة للمحامين، بالمخالفة لمجمعات المحاكم الأخيرة، كما أنه لا يليق أن يخصص باب لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين، وثالث للمتقاضين، في حين أنه يتعامل كمحامين مثل المتقاضين، بصورة فيها مهانة".

وتابع النقيب، أنه كان من المنتظر أن يتم مقابلة وزير العدل غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون من غير عدالة، ولا عدالة من غير محامين.

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مصراوي Masrawy

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