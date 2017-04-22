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عضو بـ «تشريعية البرلمان» تطالب بعقد جلسات استماع مع القضاة

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عضو بـ «تشريعية البرلمان» تطالب بعقد جلسات استماع مع القضاة عضو بـ «تشريعية البرلمان» تطالب بعقد جلسات استماع مع القضاة

التحرير

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قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمراً متوقعاً ، خاصه وأنه كان قد رفض من قبل تعديلات القانون.

وأضافت في تصريحات صحفيه لها اليوم: مجلس النواب إلتزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابه اللاحقه على القانون، إلا أنه فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية.

ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مجلس النواب عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحه والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية، خاصة وأن التعديل ليس جوهرى ولكنه مجرد علمية تنظيمية.

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التحرير

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