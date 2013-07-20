مياه معدنية إسرائيلية تغزو أسواق العريش.. ولا الحوجة لـ«إثيوبيا»

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ناشد المواطنين عدم شرائها.. ومدير عام التموين بالمحافظة وعد «الوطن» بضبطها من الأسواق

كتب : جهاد مرسى منذ 13 دقيقة

بشرى لمواطنى مصر، لا داعى للقلق من شراء مياه معدنية ملوثة بالأسواق، ولا خوف من انعكاسات بناء سد «النهضة» الإثيوبى على نقص المياه فى مصر؛ فزجاجات «المياه المعدنية الإسرائيلية» هى الحل.

«نابيعوت»، هو الاسم التجارى للمياه المعدنية الإسرائيلية، التى تباع بأسواق سيناء، خاصة فى مدينة العريش، ويقبل عليها المواطنون، بسبب أسعارها المتواضعة؛ حيث تباع نظير 3 جنيهات للعبوة الكبيرة، دون خشية من الأنباء التى تتردد حول لجوء إسرائيل إلى حقن بضائعها الغذائية بمواد مشعة، أو بعض الفيروسات التى تضر بصحة الإنسان.

الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أكد أن الوزارة منوطة بمراقبة المحال المرخصة و«السوبر ماركت» فقط، أما الباعة الجائلون فتتولى شرطة التموين مسئولية مراقبة بضائعهم، مشيراً إلى أن أغلب البضائع الإسرائيلية التى تتم مصادرتها من أغذية ومشروبات تدخل مصر عن طريق التهريب، وتُباع لدى الباعة الجائلين، مناشداً المواطنين عدم شراء البضائع الإسرائيلية، حتى إن كانت رخيصة الثمن؛ لأنها مجهولة المصدر ولا تخضع لإشراف وزارة الصحة، وربما تحتوى على مواد مسرطنة أو إشعاعية ستضر بصحة من يتناولها على المديين القريب أو البعيد.

من جانبه، أكد فتحى أبوحمدة، مدير عام التموين بمحافظة شمال سيناء، عزمه توجيه حملة تفتيش اليوم، لضبط المياه المعدنية الإسرائيلية، التى كشفت عنها «الوطن»، وتباع بأسواق مدينة العريش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها، موضحاً أن وزارة التموين تقوم بمصادرة جميع المنتجات الأجنبية التى تأتى عن طريق التهريب، ولا يطبق عليها الإفراج الجمركى، على رأسها البضائع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتى التموين والصحة لتحقيق ذلك، وتم بالفعل مصادرة بضائع إسرائيلية هذا العام، لمنتجات مثل الصابون والكاكاو وعبوات الصلصة.