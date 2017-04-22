والي: زيارة السيسي للسعودية رسالة واضحة للمشككين في متانة العلاقات

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أعرب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أمله أن تُكلل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز بالنجاح.

واعتبر رئيس لجنة الإسكان زيارة الرئيس السيسي للسعودية غدا، الأحد، بمثابة رسالة واضحة للمشككين في متانة العلاقات المصرية السعودية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في وقت هام في ظل التوترات التي تشهدها الساحة العالمية وتنامي الإرهاب فى العالم كلة، مضيفا أن مصر والمملكة «في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب».

ودعا إلى تشكيل تحالف بين البلدين لـ«محاصرة وفضح ممولي الجماعات الإرهابية سواء من حكومات دول أو منظمات وجماعات دولية».