بيان عاجل لوكيل لجنة الصحة بسبب «الأدوية المغشوشة»

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تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن «تدول وانتشار مئات الآلاف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل في مناطق غير معلومة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات وتحتوي على سموم قاتلة للمريض المصري»

وأشار اليوم، السبت إلى بعض الأدوية مثل:

Congestal- anti rh- omepak-jusprin وبعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدي مثل albumin .

وأوضح أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات وتل يتجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المجرم، لافتا إلى أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين انقاذا لحياة المريض المصري.

وطالب بضرورة تشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات من غدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وتتبع وزارة الداخلية للحالات المضبوطة لمعرفة المجرم الحقيقي وأماكن تصنيع تلك الأدوية.

ولفت إلى أهمية إجبار شركات الأدوية عن طريق وزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات المتبعة عالميا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016 باتباع سبل العلامات باركودgs1 التتبع trace and track لضمان تداول الدواء الصحيح في الصيدلية فضلا عن ضرورة اتباع أسلوب الملصق ذو الأرقام أو الباركود ثنائي الأبعاد على كل الشركات المنتجة للدواء.

وقال أبو العلا إنه يتعين على مجلس النواب تغليظ عقوبة الغش والتدليس في صناعة الدواء التي لا تتعدى الحبس لمدة عام وتستلزم الإعدام لأنه «قتل عمد»، مشيرا إلى أهمية تفعيل لجنة تقصي الحقائق الموافق عليها من مجلس النواب لتقديم كم التجاوزات في المخازن وشركات توزيع الدواء.