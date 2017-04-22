اكتشاف حقل غاز طبيعي بكفرالشيخ

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كتب - عمرو الشامي

أعلنت شركة "إس دي إكس إنرجي" الكندية، اليوم السبت، اكتشاف حقل غاز طبيعي خلال أعمال الحفر ببئر SD-1X بمنطقة جنوب دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الشركة -في بيان لها- إن عمق الحفر بلغ 7777 قدما، وهو العمق المستهدف في البئر.

وأوضحت الشركة، أن ما توصلت إليه أثناء عمليات الحفر يتوافق مع الدراسات المبدئية للشركة التي وضعتها قبل بدء الحفر، موضحة أنها ستستكمل أعمال الحفر وصولا إلى الطبقة المنتجة للزيت الخام.

وأشارت إلى قيامها الآن بمزيد من إعادة التقييم للعمل في ذلك الامتياز حتى تتوصل لبيانات دقيقة حول كميات الإنتاج المتوقعة.