وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للسيسي في ذكرى الإسراء والمعراج

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كتب- محمد عبد الجليل ويونس محمد:

بعث اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء فى برقية رئيس الجمهورية: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة في ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار".

وقال وزير الداخلية "إن الاحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله فيها للناس مثلا معجرا للعلم يفوق إحاطة العقل والفهم ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص وصدق النيات".

واختتم عبد الغفار بقوله "حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".