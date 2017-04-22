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سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

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سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

التحرير

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تعرضت سحر الهواري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لموقف محرج أثناء تسليم ميداليات كأس للسيدات، أمس، بعد المباراة النهائية بين وادي دجلة والإعلاميين.

ورفضت الهواري تسليم ميداليات المركز الثالث لفريق كفر سعد، فغضبت اللاعبات وبعضهن وجه لها السباب، فغضبت الهواري وألقت بالميداليات في وجه أحد إداريي الفريق.

يشار إلى أن من قام بتوزيع الجوائز من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم كل من حازم الهوارى وسيف زاهر عضوي المجلس، إضافة إلى سحر الهوارى رئيس لجنة الكرة النسائية وعمرو السعيد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد ورؤساء أندية الفرق المشاركة.

يذكر أن فريق نادى وادى دجلة فاز بكأس مصر لكرة القدم النسائية، وذلك بعد تغلبه بضربات الجزاء الترجيحية 5/ 4 على فريق نادى الإعلاميين فى المباراة النهائية للبطولة، التى أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب نادى الصيد المصرى بمدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي.

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التحرير

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