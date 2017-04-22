تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

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نجح ريال مدريد في مواصلة مسيرته الخالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى المباراة رقم 15 دون خسارة، وذلك عقب تغلبه على باريرن مونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ومن جانبه يحمل توتنهام الرقم الحالي كأكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات المتتالية في جميع المسابقات بواقع 8 انتصارات، ومن جانبه استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مجموعة من الإحصائيات لأكثر الفرق توهجًا في القارة الأوروبية في الوقت الحالي في السطور التالية كالأتي:

- الدوريات الأوروبية الكبرى

1) يحمل توتنهام الرقم الحالي كأكثر الفرق تحقيقًا للاتصارات المتتالية في الدوريات المحلية بواقع 7 انتصارات متتالية، إلى جانب كونه أكثر الفرق حاليا تحقيقا للانتصارات المتتالية في جميع المسابقات بواقع 8 انتصارات.

2) يملك بورتو البرتغالي أفضل مسيرة حالية دون تعرض للخسارة في الدوريات المحلية، وذلك في 26 مباراة في الدوري البرتغالي من خلال تحقيق الانتصار في 18 مباراة، والتعادل في 8 آخرين.

3) يملك ريال مدريد أفضل مسيرة حالية دون التعرض للخسارة في جميع المسابقات بواقع 12 مباراة متتالية دون هزيمة.

4) يعد برشلونة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوريات المحلية بواقع 91 هدفا في 32 مباراة في الدوري الإسباني بواقع 2,84 هدف في المباراة الواحدة.

5) يمتلك كل من بورتو وبنفيكا أقوى خط الدفاع في الدوريات الأوروبية من خلال تلقيهم 14 هدفا فقط في 29 مباراة بمعدل 0,48 هدف في المباراة الواحدة.

- دوري أبطال أوروبا

1) يملك ريال مدريد المسيرة الأطول حاليا دون التعرض للخسارة في 15 مباراة متتالية حقق خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 أخرين.

2) يمتلك ريال مدريد المسيرة الأفضل حاليا في تحقيق الانتصارات المتتالية بواقع 4 مباريات.

3) يملك كل من ريال مدريد وبروسيا دورتموند الهجوم الأقوى في البطولة من خلال تسجيل 28 هدفا في 10 مباريات بمعدل 2,8 هدف في المباراة الواحدة.

4) يمتلك يوفنتوس أقوى خط دفاع في البطولة بعد أن استقبلت شباكه هدفين فقط في 10 مباريات بمعدل 0,2 هدف في المباراة الواحدة.