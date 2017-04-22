بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

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قال بوكيتينو، إنه من الطبيعي للغاية أن يتوج أي مدرب بالألقاب مع برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، حسبما نقل موقع "فور فور تو"، كونها فرقًا كبيرة، فبالنظر إلى برشلونة نجد أن جوارديولا وتيتو فيلانوفا وريكارد وإنريكي جميعهم حققوا النجاحات هناك.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، أن النجاح بالنسبة له هو إنهاء الدوري الإنجليزي بين الأربعة الكبار مثل الموسم الماضي، وهو يعتبره إنجازًا يفوق التتويج بالألقاب مع برشلونة، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتتويج بالبطولات مع توتنهام، كما سبق له، وفاز بكأسين مع إسبانيول من قبل.

وأعرب يوكيتينو عن إعجابه الشديد بدييجو سيميوني، لأنه من الصعب للغاية الفوز مع أتلتيكو مدريد، لذا فهو يستحق الثناء، وأكد المدرب الأرجنتيني إلى رغبته الشديدة في الفوز بالألقاب مع توتنهام، موضحًا في الوقت ذاته أن النجاح ليس في الفوز بالألقاب فقط، بل في كيفية الوصول إلى الوضعية التي تؤهلك للفوز بها.