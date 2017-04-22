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مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

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مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

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مصرع فلاح وابنته

كتب - محمد شعبان:
لقي فلاح وابنته مصرعهما، اليوم السبت، في حادث تصادم بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.
تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بقرية الرقة.
انتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إلى محل الحادث، وكشفت معاينة العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، أنه أثناء استقلال فلاح وابنته دراجة بخارية، صدمتهما سيارة نقل بمقطورة ثم اصطدمت بسيارة أجرة، ما أسفر عن مصرع الفلاح وابنته.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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