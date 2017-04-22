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اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

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اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

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حريق بفيلا - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

اتهمت ربة منزل نجل زوجها بإضرام النيران في فيلا زوجها بمركز أبو النمرس؛ بسب أنه يعاني من اضطراب نفسي.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة فيلات لمعي بزاوية أبو مسلم.

ودفع اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بعدد من عربات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني سعيد، وتم إخماد الحريق بفيلا مكونة من طابقين، ما أسفر عن احتراق محتويات الطابق الأرضي، دون وقوع إصابات.

واتهمت زوجة مالك الفيلا نجل زوجها "محمد. ي"، 24 عاما، طالب، بالتسبب في الحريق كونه يعاني من اضطراب نفسي، وسبق حجزه بإحدى المصحات النفسية، غادرها منذ شهرين، مشيرة إلى أنه سبق أن ضرم لنيران بسور الفيلا من شهر.

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