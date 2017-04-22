العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام، اليوم السبت، بتشريح ودفن جثة سيدة عثر عليها موثقة بحبل وملقاة بنهر النيل بمنطقة العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

كما أمرت النيابة بفحص بلاغات التغيب للتعرف على هويتها.

تلقى المقدم هشام بهجت، رئيس مباحث العياط، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين بحبل داخل جوال، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وتولت التحقيق.