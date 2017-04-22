وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

كتب - محمد شعبان:

تجمع 30 شخصًا من الكومبارس أمام البوابة رقم (4) بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ لتضررهم من مديري إنتاج مسلسلي "الجماعة" و"عدلي علام".

وبمناقشتهم، قرروا أن مديري الإنتاج قاما بطلبهم للاستعانة بهم في تصوير بعض المشاهد، وعقب حضورهم قاموا بصرفهم دون الاستعانة بهم، أو دفع مستحقاتهم المالية مرددين "عاوزين فلوسنا".

وانتقلت قيادات قطاع أكتوبر، بقيادة اللواء مصطفى عصام، والعميد عصام فتحي، إلى محل الواقعة، وقاما بالتنسيق مع مسؤولي المدينة، حيث تم اختيار 12منهم للاستعانة بهم في التصوير، وسدد مديرا انتاج المسلسلين المستحقات المالية للباقين، وانصرف الجميع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.