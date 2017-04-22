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احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا

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احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا

مصراوي Masrawy

عباس محمود العقاد

أسوان- إيهاب عمران:

تنظم جامعة أسوان، مؤتمرها الثقافي الأول، احتفالاً بالأديب الراحل عباس محمود العقاد، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وذلك صباح غد الأحد بمقر الجامعة بصحاري.

من جانبه، صرح الدكتور فريد عبد الظاهر، عميد كلية دار العلوم، بأن المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الأدب العربي من مختلف الجامعات المصرية والعربية، بحضور كل من أ.د محمد عبد الرحمن الربيعي، نائب رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأ.د عائض الردادي، عضو مجلس الشوري بالرياض، عضو مجمع اللغة العربية، وأ.د أنور حامد، أمين المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، وأ.د عبد الرحيم الكوردي، عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس، والدكتور حسن نور، بكلية آداب الإسماعلية، وأ.د فريد حيضر، عميد كلية دار العلوم سابقًا بجامعة الفيوم، وأ.د محمد بخيت التلاوي، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة المنيا.

وأشار عبد الظاهر إلى أن هذا المؤتمر يأتي تدشينًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح بتحويل محافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد بالجنوب، وذلك إحياءً للتراث الأدبي، تزامنًا مع ذكرى ميلاد العقاد.

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