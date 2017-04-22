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إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر

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إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر

مصراوي Masrawy

إحباط محاولة سرقة مكتب بريد - ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أحبطت مديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، محاولة سرقة مكتب بريد بشبين القناطر.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بورود معلومات للمقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، من "حسن ع"، 33 عامًا، صاحب محل بقاله، بمحاولة أحد الأشخاص سرقة صندوق البريد الكائن أمام محل البقالة خاصته، بناحية حي الصوالحة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين عدم وجود كسر بصندوق البريد، وعُثر على بعض الخطابات والمظاريف ملقاة بأسفله، وبسؤال المبلغ، قرر بمشاهدته لأحد الأشخاص، حال محاولته سرقة محتويات الصندوق مستخدمًا قطعة حديد، ولدى مشاهدته له فر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم ويدعى: "يوسف ح"، 45 عامًا، عاطل، مقيم بجوار مسجد التوحيد والنور حي الصوالحة – دائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، أملاً منه بعثوره على مبالغ مالية.

جرى التحفظ على المظاريف والخطابات التي أتلفها المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11616 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2017م.

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