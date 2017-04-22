«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

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حلت الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "كل يوم جمعة" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "أون تي في"، وأدلت بمختلف التصريحات عن حياتها الفنية والشخصية بالإضافة إلى علاقاتها المختلفة مع زملائها بالوسط الفنى، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالى أبرز ما قالته "الديفا" بالحلقة.

1- عديت سن الخمسين

لم تخجل سميرة سعيد من الكشف عن عمرها الحقيقى، لافتة إلى أن الأشخاص لا يجب أن يحكموا على بعضهم البعض بناء على السن أو الجنس أو اللون، وأكدت أنها في الخمسينيات من عمرها مشيرة إلى أن سنها جزء من تاريخها الفنى.

وأضافت: "أنا أكبر أبناء جيلى.. ومعنديش مشكلة أقول ده طالما الحمد لله بصحتي وكويسة وقادرة ألعب رياضة، وعبّرت عن أكثر ما يزعجها من تعليقات بعض جمهورها على عمرها، قائلة: "بيضايقنى الناس اللى بتقول أنتي كبرتى وكفاية اقعدي في بيتك".

2- عائلتي هي سندي

تحدثت "الديفا" عن عائلتها أيضًا، قائلة: "هم السند لي وده مش كلام برامج.. أنا عيلتى بجد من أروع ما يكون".

3- "محصلش حاجة" مش محتاجة مطرب

علّقت "الديفا" على رأي أصالة فيها عندما ظهرت مع عمر أديب مسبقًا ببرنامجه، حيث رفضت غناء أغنية "محصلش حاجة" قائلة: "صعبة.. سميرة سعيد متتغناش"، ورجّحت سميرة أنه يرجع لتكنيك الصوت، وأضاف: "أغنية "محصلش حاجة" سريعة مش محتاجة مطرب محتاجة رتم مظبوط".

4- مها يسري أقرب صديقة لي

أوضحت سميرة سعيد أن أقرب أصدقائها هي مها يسري زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري (مغربية الجنسية)، وتابعت: "هى من أنقى الناس اللى ممكن تقابلهم في حياتك".

5- رفضت "أكتبلك تعهد"

صرّحت سميرة سعيد بأن الشاعر بهاء الدين محمد عرض عليها أغنية "أكتبلك تعهد"، والتي أبقت عليها لمدة سنتين إلى أن عرضها على الفنانة أنغام، وأضافت: "كانت عندي من سنتين ورفضتها، وده كان سبب زعل بهاء مني، بس الحقيقة إن أنغام غنِتها كويس جدًا.. أنغام متعرفش الموضوع ده، وأنا مندمتش إني مغنتهاش، لأن ده مش التوجه بتاعي، لقيتها مش شبهي، وأنغام أدتها بطريقة روعة، ولا يمكن تتغنى أفضل من كده".

6- اتعودت على نقد "السوشيال ميديا"

أعربت الديفا عن ذهولها من رد فعل الـ"سوشيال ميديا" على إطلالتها بأحد الفساتين والتى شبهوها فيها بالمكرونة، قائلة: "الفستان والصورة كانوا عاجبني جدًّا عمل ضجة كبيرة مكنتش أتوقعها وطلع تريند.. معرفش منين جابوا فكرة المكرونة دى".

وأوضحت أنها تعودت على انتقاد البعض لها الاذى استمر مع ظهورها بإطلالة أخرى ارتدت فيها فستان "موف" شبهه البعض بـ"الكيس البلاستيك"، وعن إطلالتها الشبابية التي أثارت الجدل قالت: "أطفال كتير قلدوها وناس كتير انتقدت إن سنى مينفعش ألبس فيه كده.. الناس لسه بتبص على السن بس".