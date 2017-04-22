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تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب

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تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب

مصراوي Masrawy

تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب

أولم  (د ب أ) -

حذرت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو من أن اللون الأصفر الرائج بقوة هذا الصيف يسلط الأضواء على عيوب الجسم؛ كونه لونا جذابا للغاية، ما يجعله محطا للأنظار.

لذا تنصح جراو بعدم ارتداء الملابس ذات اللون الأصفر في أجزاء الجسم المعيبة؛ فعلى سبيل المثال لا يجوز ارتداء سروال ذي لون أصفر، إذا كانت الأفخاذ عريضة. كما ينبغي الابتعاد عن النقوش ذات اللون الأصفر في حال الخصر العريض.

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