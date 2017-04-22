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بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

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بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestivalبالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم أمس مهرجان cairo wedding festival الخاص بكل ما يلزم الزفاف والعروس، والموضة والجمال، وذلك في أب تاون كايرو بالمقطم.

وشهد الحفل تكريم العديد من نجوم الفن والموضة من بينهم حنان مطاوع، رشا مهدي، شاهيناز، فريال يوسف، وهند رضا، كملكات للأناقة والجمال.

واختارت الفنانة حنان مطاوع اللون الأبيض ليكون عنوانها في الحفل، بينما ظهرت الفنانة فريال يوسف بفستان أسود بسيط من تصميم "دولشي آند جبانا".

وكذلك ظهرت الفنانة هند رضا بفستان بسيط من "الروز النيون"، ليتماشى مع أجواء الحفل خاصًة أنه في مكان مفتوح، وفقًا لما ذكرته لـ "مصراوي".

وعن الموضة تحدثن الفنانات أنهن يعشقن الموضة كثيرًا، ولكن البساطة دائمًا هي الاختيار المفضل لهن.

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مصراوي Masrawy

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