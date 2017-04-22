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بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به

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مصراوي Masrawy

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

مظاهر الاحتفال بيوم الأرضمظاهر الاحتفال بيوم الأرض

 

كتب - هشام عواض:

منذ ما يقرب من شهر كان الاحتفال بساعة الأرض والتي يتم فيها السعي لترشيد الطاقة الكهربائية، ولكن يبدو ان هذا ما يحدث على كوكبنا يحتاج إلى أكثر من يوم للتنبيه على أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها ومن هنا جاء الاحتفال بيوم الأرض اليوم 22 أبريل، فهل تعرف ملامح الاحتفال بتلك المناسبة وأسبابها؟.

تتم فاعليات تسمى "يوم الأرض" بهدف السعي إلى لفت الانتباه لدعم جهود حماية البيئة ، هناك ما يقارب من 200 دولة حول العالم، تقام فيها المهرجانات والمظاهرات الخاصة بحماية البيئة في الهواء الطلق، ويشارك في بعضها المشاهير والزعماء السياسيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية.

وتعالت الأصوات الداعية لتسليط الضوء أكثر على القضايا البيئة والمشكلات التي تواجه كوكب الأرض وموارده، حيث أكد خبراء البيئة أن هناك العديد من أشكال الضرر بالبيئة منها إلقاء القمامة في البحار والمحيطات، حيث يوجد ما يقارب من 300 مليار قطعة بلاستيك في المحيط المتجمد الشمالي.

ولهذا فقد تم تدشين يوم عالمي لحماية البيئة وكان أول حدث ليوم الأرض، هو الذي عقد في أمريكا في 22 أبريل 1970، وأسسها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق جايلورد نيلسون بعد حدوث التسرب النفطي الهائل عام 1969 في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا. وتم تأسيس الحركة البيئية الحديثة.

وهذه الحركة البيئية يشارك فيها الملايين حول العالم منهم نجوم هوليوود مثل ليوناردو دي كابريو وإيما واتسون. والآن يتم تنسيق حملة عالمية لتنظيم فعاليات واحتفاليات في يوم الأرض، ووصفت هذه الحملة بأنها الأكبر على مستوى العالم.

وسيقام مهرجانات ومسيرات ومظاهرات في 192 بلدًا على الأقل لتأكيد الدعم لحماية البيئة. ومن المتوقع أن يحتفل أكثر من مليار شخص هذا العام بيوم الأرض.

 

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