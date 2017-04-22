مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين بينهم شرطي؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق أطفيح.

وكشفت معاينة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أنه أثناء سير الميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع طالب يدعى، محمد رمضان 20 عاما، وإصابة 7 من مستلقي السيارة من بينهم رقيب شرطة يدعى، بكري فؤاد، 45 عاما.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.