أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

Google+ Print
مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصراوي Masrawy

انقلاب ميكروباص

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين بينهم شرطي؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق أطفيح.

وكشفت معاينة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أنه أثناء سير الميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع طالب يدعى، محمد رمضان 20 عاما، وإصابة 7 من مستلقي السيارة من بينهم رقيب شرطة يدعى، بكري فؤاد، 45 عاما.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"