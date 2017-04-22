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اندلاع حريق بشقة رئيس شركة "مرسيدس" بالعجوزة

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اندلاع حريق بشقة رئيس شركة "مرسيدس" بالعجوزة اندلاع حريق بشقة رئيس شركة "مرسيدس" بالعجوزة

مصراوي Masrawy

اندلاع حريق بشقة رئيس شركة مرسيدس

كتب - محمد شعبان:

شب حريق بشقة رئيس شركة "مرسيدس" بالعجوزة، اليوم السبت، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة دون وقوع أية خسائر بشرية.

وانتقل رجال الإطفاء، إلى محل البلاغ بقيادة اللواء أسامة شعبان، وتبين نشوب الحريق بشرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 24 بشارع جامعة الدول العربية.

وأسفر الحريق عن احتراق 5 كراسي خشبية، ووحدة تكييف خارجية، دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالك الشقة "رائد محمد"، 55 عاما، رجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بسلك جهاز التكييف.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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