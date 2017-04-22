بسبب.. "ترابيزة بلياردو".. إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

كاد عامل بمنطقة العمرانية أن يفقد حياته بسبب تشاجره مع فني إلكترونيات؛ إثر اعتراضه على وضع الأخير طاولة بلياردو أمام مسكنه.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من مستشفى أم المصريين بوصول محمود صلاح فوزي 25 عاما، عامل، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجروح متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وفني إلكترونيات يدعى "غريب. ا"، 33 عاما، تطورت إلى مشاجرة؛ بسبب اعتراض المصاب على وضع طاولة بلياردو أمام مسكن المتهم، وتأجيرها للصبية.

وتمكن الرائد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم العمرانية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدمة "سكين"، وتبين إصابته بجرح باليد اليسرى، وكدمات بالظهر، وسحجات بالرقبة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.