سرقة 40 ألف جنيه من شقة طبيب بالهرم.. والنيابة تطلب التحريات

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم اليوم السبت، بتحريات المباحث في واقعه سرقة 40 ألف جنيه من شقة طبيب بالهرم، لمعرفه ظروف وملابسات الواقعة.

كما أمرت بتقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين تولوا معاينة المنزل، ورفع البصمات والأدلة من وقع الحادث.

البداية عندما تلقى العميد إبراهيم المليجي مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من طبيب، أفاد فيه أن مجهول كسر باب شقته واستولى على مبلغ 40 ألف جنيه.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، وانتقل خبراء المعمل الجنائي لإجراء المعاينة ورفع البصمات، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.