التحفظ على 10 أطنان سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت مباحث التموين بالمنيا، اليوم، صاحب محطة وقود يبيع سولار بأزيد من السعر المقرر، بمركز بني مزار، وجرى التحفظ على 10 أطنان منه.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى، إخطارًا من العقيد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، بضبط 10 أطنان سولار بمحطة توكيل مصر للبترول، ملك "رضا.م"، 37 سنة، وتبين بيعه السولار بأزيد من السعر المقرر، بمركز بني مزار، وعدم انتظام سجل 21 مواد بترولية.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر برقم "9424 " لسنة 2017 جنح مركز بني مزار.