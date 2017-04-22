​بالصور.. وزير القوى العاملة يشارك في افتتاح مؤتمر علمي بتربية بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في افتتاح المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية بجامعة بورسعيد، تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للجامعة في ضوء التقييم العالمي للجامعات"، بالمجمع الثقافي الترفيهي بحي الشرق، بمشاركة عدد من الدول العربية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة، فور وصوله بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات العمالية، وتشغيل الشباب قبل مشاركته بافتتاح المؤتمر.

ومن المنتظر أيضا أن يتوجه الوزير بصحبة المحافظ إلى منطقة مشروعات شرق المحافظة، لافتتاح الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية في مجال الإنشاءات، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، والقائمين على مشروع إنشاء أنفاق بورسعيد، والذي يستمر حتى 24 أبريل الجاري، لتدريب 57 مفتشا من مسؤولي السلامة والصحة المهنية على مستوى الوزارة والمحافظات، في إطار تنمية المهارات الفنية والعلمية، ورفع كفاءة العاملين بقطاع السلامة والصحة المهنية.