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عاطل يُضرم النيران في شقة والده بشبرا الخيمة‎

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عاطل يُضرم النيران في شقة والده بشبرا الخيمة‎ عاطل يُضرم النيران في شقة والده بشبرا الخيمة‎

مصراوي Masrawy

عاطل يُضرم النيران في شقة

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أضرم عاطل النار في شقة والده بشبرا الخيمة، لوجود خلافات سابقه بينهما، وقيامه بطرده من المسكن لسوء سمعته.

تلقى، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع منتصر عزبة الجبلاوي، جرت السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص، تبين أن الحريق بشقة سكنية مكونة من حجرتين، ملك "جمال أ"، 60 عامًا، نجار، وأتت النيران على جميع محتوياتها من منقولات ومتعلقات شخصية، ونتج الحريق عن إصابة نجل مالك الشقة بحروق نارية بنسبة 70% بأنحاء متفرقة بالجسم، وجرى تحويله لمستشفى بالقاهرة.

بسؤال مالك الشقة (والد المصاب) اتهم نجله بالتسبب في ذلك، وقرر مشاهدته له حال خروجه من الشقة، والنيران ممسكة بملابسه، واستقلاله مركبة "توك توك" برفقة ثلاثة من أصدقائه، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما، وقيام والده بطرده من المسكن لسوء سمعته وافتعال الخلافات بصفة مستمرة.

جرى التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وتعيين الحراسة اللازمة على المتهم بالمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4132، إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017م.

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