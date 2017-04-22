إحالة المختصين بالإدارة الهندسية في حي شرق شبين الكوم للنيابة العامة

المنوفية مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت، إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص حي شرق شبين الكوم للنيابة العامة.

كان المحافظ، أحال خلال شهر فبراير الماضي، العديد من المخالفات للنيابة العامة، بناءً على التنسيق الذي جرى بينه والرقابة الإدارية، وتعلقت هذه المخالفات بإصدار شهادات صلاحية لبعض الأراضي بالتزوير، حيث أثبت المختصون بالإدارة الهندسية الأراضي فضاء على خلاف الحقيقة، وعند عرض التقرير على المحافظ أمر بإيقاف مدير الإدارة الهندسية وبعض العاملين وإحالتهم للنيابة العامة، إذ فَصّل تقرير الرقابة العديد من الجرائم.

وفي ضوء ذلك، فحص الجهاز المركزي للمحاسبات باقي أعمال الإدارة الهندسية، وأسفر عن مخالفات جديدة، منها تسهيل منح تراخيص بناء لبعض المواطنين خارج الحيز العمراني، وتوصيل مرافق بالمخالفة للقانون، ما أهدر الكثير من المساحات الزراعية الشاسعة، وكذا إصدار تراخيص لبعض المواطنين رغم مخالفتها للمخطط التفصيلي وأخرى بالمخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن إغفال المطالبة بمستحقات الدولة للتأمينات الاجتماعية وهي: 38 مليون و399 الف و600 جنيه، وعدم تحصيل رسوم التحسين بمبلغ ( 191,450,55 جنيه)، وغيرها من المخالفات التي وردت بالتقرير.

وأحال المحافظ التقرير للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها وضمها للبلاغ الأول.