إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام جرار قطار بسيارة وسط الإسكندرية

الإسكنردية – محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، إثر اصطدام جرار قطار بسيارتهم أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغا باصطدام جرار قطار بسيارة بخط "إسكندرية - مطروح"، بمنطقة عزبة الرحمة، بدائرة القسم.

وتبين من المعاينة أنه أثناء عبور السيارة قيادة "ج. ح. غ"، 48 عاما، صاحب مصنع طوب، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم الجرار متجه لمحطة محرم بك، فاصطدم بها واستأنف سيره.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومستقليها وهما زوجته "أ. ع. ت"، 46 عاما، ربة منزل، وابنتهما "م. ج. ح"، 13 عاما، طالبة، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونقلهم لمستشفى زمزم الخاص لتلقي العلاج اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.