أنباء يمنية عن وصول 13 جثة لمسلحين حوثيين لإحدى مستشفيات حجة

صنعاء ( د ب أ)

أعلنت القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،اليوم السبت، وصول 13 جثة لمسلحين من جماعة أنصار الله الحوثية، لإحدى مستشفيات محافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش الموالي لهادي، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن" 13 جثة من قتلى المليشيات(مسلحون حوثيون) وصلت لثلاجة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، قادمة من جبهتي حرض وميدي في المحافظة ذاتها".

وأضاف البيان أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أمس الجمعة عربة عسكرية للحوثيين جنوب مدينة ميدي، مع تدمير عربة عسكرية أخرى في مزارع النسيم شمال شرق المدينة ذاتها.

وتحدث البيان أن الغارات الجوية للتحالف أدت أيضا إلى إعطاب دبابة للحوثيين بمحيط مدينة حرض بمحافظة حجة.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين القوات الموالية لهادي المدعومة بمقاتلات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة ثانية، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، حسب تقديرات للأمم المتحدة.