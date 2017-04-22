بالصور- ورشة عمل عن السياحة الألمانية الوافدة في الغردقة بحضور يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ويحيى راشد وزير السياحة، فى افتتاح فعاليات ورشة عمل بأحد فنادق الغردقة، و التى ينظمها المكتب السياحى بالعاصمة الألمانية برلين، بالتعاون مع مجلة FVW أكبر المجلات المهنية المتخصصة فى السياحة فى ألمانيا، بهدف الوصول لحلول للمشاكل فى مجال السياحة بين الجانب الألمانى ومقدمى الخدمة فى مصر.

وتتضمن فعاليات الورشة محاضرات عن كيفية الترويج للمقصد السياحي المصرى، يتحدث فيها مجموعة من أكبر منظمى الرحلات فى ألمانيا، وهم شركات توى ونيكرمان ودير توريستيك وFTI وشركة Sun Express للطيران.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الورشة تأتي فى وقت يشهد تزايدا فى طلب السوق الألمانية للمقصد السياحى المصرى، مضيفا أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مكتب برلين، والعديد من الشركات المتخصصة فى السوق الألمانية فى مصر.

من جانبه، قال مدير المكتب السياحى فى برلين، إن انعقاد الورشة سيكون له مردود إيجابى، حيث ستؤدى إلى دفع حركة المبيعات للمقصد السياحى المصرى، فضلا على أنه سوف يتم الإعلان عنها فى عدد مجلة FVW، وسيتم عمل تقرير بث مباشر أونلاين خلال فترة الحدث، وتقرير مفصل من 10 صفحات بالمجلة عقب انتهاء الحدث، ما يؤدى إلى خلق مزيد من الثقة بين منظمى الرحلات وشركات السياحة والطيران فى مصر.

وأشار إلى أن الوفد سيقوم بزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينة الأقصر على هامش ورشة العمل من أجل استعادة حركة السياحة الثقافية، وبخاصة السياحة النيلية من السوق الألمانية